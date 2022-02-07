Сертификация "Северного потока-2" зависит от геополитики, – Макогон

Сертификация российского "Северного потока-2" зависит от многих факторов. Одним из главных среди них в Операторе ГТС Украины назвали геополитический.

Об этом рассказал гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон в эфире одного из украинских каналов, передает 24 канал. Он заверил, что Киев прилагает все усилия, чтобы сорвать сертификацию российского газопровода.

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Газопровод создает значительную угрозу для Украины, – Макогон

Макогон подтвердил, что "Северный поток-2" создает значительную угрозу Украине. Его сертификация – бюрократический процесс, реализуемый немецким регулятором, кроме того привлечена и Еврокомиссия.

Наша задача – активно участвовать в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет он сертифицирован или нет, зависит от комплекса факторов, включая геополитический,

– подчеркнул гендиректор Оператора ГТС Украины.

Отметим, что в сертификации принимает участие "Нефтегаз Украины". Запуск газопровода может лишить Украину транзита российского газа через ее территорию.

Западные партнеры Украины неоднократно отмечали, что "Северный поток-2" не заработает в случае российского вторжения на украинскую территорию. Об этом говорили как представители США , так и Германии.

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Последние новости о "Северном потоке-2":

Федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал идею сертификации российского "Северного потока-2". Он считает, что это будет иметь негативные последствия для энергетической безопасности Европы.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что дискуссия вокруг "Северного потока-2" в Германии становится более интенсивной. Она отметила, что лично ей очень стыдно за этот проект.

В Германии подтвердили, что российский газопровод "Северный поток-2" сертифицируют не скоро. Процесс остановили, потому что труба не отвечает нормам ЕС.

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