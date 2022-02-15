Серый кардинал "слуг народа": почему Трухин стоит в центре "депутатских конвертов"

Доплата в конвертах депутатам стала "второй зарплатой". Фактически – это последний инструмент, которым Офис президента пытается контролировать принятие решений. Именно за это отвечает нардеп Александр Трухин.

Следствие, которое "слили" после ДТП Трухина, подчеркнуло его значительную роль в таких отношениях между депутатами и ОП. Именно это показывает информация из источников Bihus.Info и коммуникации нардепа с влиятельными депутатами, которые удалось зафиксировать журналистам.

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Сбор голосов за "антиахметовский закон"

По данным расследования Bihus.Info накануне принятия "антиахметовского законопроекта" №5600 и бюджета на 2022 год Трухин имел неформальную встречу в кафе возле здания ВРУ с влиятельным депутатом из группы "Довіра" Андреем Иванчуком.

Она состоялась в перерыве между заседаниями Рады 18 ноября 2021 года. Напомним, что именно тогда политсила "Слуга народа" сняла "антиахметовский законопроект" с рассмотрения. Поговаривали, что это сделали из-за недостатка голосов для его принятия.

Перед встречей Трухина и Иваничука из той же самой кофейни вышли 2 депутата из "Довіра" – это были Валерий Лунченко и Василий Петевка. Тогда в заведении с Трухиным находился его однопартиец и близкий товарищ Орест Саламаха.

Вот так, за 2 недели "Довіра" поддержала "антиахметовский законопроект". Так же как это сделала группа "За майбутнє".

"Совещания" по принятию бюджета

По информации источников, именно в тот день, когда в ВРУ принимали бюджет на 2022 год – Трухин в зале общался с председателем депутатской группы "Довіра" Олегом Кулиничем. В то же время снова с Андреем Иванчуком.



Трухин общался с нардепами, чтобы собирать необходимые голоса / Фото Bihus.Info

Кроме того, он разговаривал с депутатами из группы "За майбутнє" Анатолием Урбанским и Игорем Молотком. А между этими всеми переговорами, как и обычно – советовался с руководителями фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и Андреем Мотовиловцем.



Трухин беседует с Арахамией в ВРУ / Фото Bihus.Info

Вероятная координация с ОП

По данным собеседников Bihus.Info из Верховной Рады, Трухин также согласовывал действия с главой Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителем Кириллом Тимошенко. Отметим, что наши журналисты неоднократно замечали, как Трухин направлялся в Офис президента.

Сам зампред ОП Тимошенко отрицает, какие-либо координационные действия в отношении Трухина. Однако не отклоняет того, что общается с ним.

Группы "Довіра" и "За майбутнє" почти единогласно приняли госбюджет на 2022 год. Поскольку голосов монобольшинства на голосование не хватило, то становится понятно, что без их поддержки – этого бы не случилось.

Цена компромисса

Также нардеп Трухин коммуницировал и с руководителями группы "За майбутнє" Виктором Бондарем и Тарасом Батенко.

Считают, что на "За майбутнє" влияет олигарх Игорь Коломойский, а на "Довіра" – разные олигархи, в частности Андрей Веревский и Юрий Косюк. В последнее время именно эти группы активно помогают своими голосами монобольшинству.

По информации "Экономической правды", благодаря договоренности по голосам этих групп за принятие бюджета 2022 – туда вернулись субвенция на социально-экономическое развитие ("деньги на депутатские округа") и инфраструктурная субвенция. Цена этого компромисса составляет более 15 миллиардов гривен.

Контроль над бюджетным комитетом

Более того, данные, которые удалось собрать Bihus.Info, свидетельствуют о том, что Трухину удалось контролировать бюджетный комитет. В том числе и комиссию по распределению "денег на округа".

По официальным данным, главой этого комитета считается "слуга" Юрий Аристов. Однако, анализируя стенограммы заседаний и рассказы его членов – Трухин желал хотя бы скрытно контролировать этот значимый комитет.

Заметим интересный факт – когда приняли бюджет, Трухин долго поздравлял с этим министра финансов Сергея Марченко и его 2 заместителей. До выхода программы в эфир министр так и не объяснил, о чем говорил тогда с нардепом.

Встречи с представителем "Нафтогаза"

Еще за несколько дней до голосования за принятие бюджета 2022 года Трухин имел встречу с руководителем казначейства НАК "Нафтогаз Украины" Романом Чумаком. Журналисты заметили обоих именно возле комитета по вопросам бюджета. Впрочем, по информации Bihus.Info, в то время официальных вопросов этот комитет с "Нафтогазом" не имел.

. За 2020 – 2021 годы НАК "Нафтогаз" несколько раз напрямую проплачивал бюджетные транзакции разным ведомствам со своих счетов. К примеру, во время прилета в Украину одного из самолетов с медицинскими антиковидными средствами в мае 2020 года.

Журналисты спросили, с какой целью представитель "Нафтогаза" виделся с нардепом Трухиным. Хотя он и прочитал сообщение – ответа так и не дал.

Медицинские дела

Это еще не все – в тот же день коммуникативный нардеп провел встречу в авто компании "Диспомед", которая делает медицинское оборудование. Ее владельцами являются Герман и Владимир Фисталь. По данным журналистов, в машине Трухин находился около 15 минут.

Строителей тоже "не обделили"

Семью Фисталь считают монополистами на рынке снабжения скорых. Как отметили "Наші гроші", государство в конце декабря 2021 года выделило их компании 400 миллионов гривен аванса, а также дала возможность отсрочить на полгода поставку скорых.

Этой осенью Трухин вместе с сопредседателем "Европейской солидарности" Артуром Герасимовым во дворе первого имели разговор с бизнесменом Александром Ротовым, который является совладельцем строительной группы "Герц".

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Тогда Ротов отказался объяснить, что это за встреча была. В то же время Герасимов уверял, что во время разговора якобы выражал Трухину недовольство "слугами". В то же время отметил, что во дворе оказался, потому что пришел к товарищу (вероятно говорится о Ротове).

. Уже через месяц после того разговора – ООО "Строительная компания Герц" Ротова выиграла возможность реконструировать здание НАПК. Благодаря такому заказу фирме выделят из народного бюджета более 35 миллионов гривен.

Можно сделать вывод, что публичные и непубличные разговоры Трухина, которые удалось зафиксировать журналистам, говорят о том, что после ДТП, к которому он причастен – нардеп только увеличил влияние во власти.

Реакция "слуг" на вероятную роль Трухина в ВРУ