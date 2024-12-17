В боях на Купянском направлении погиб сержант из Ровно: у погибшего осталась дочь

В Харьковской области погиб военный Иван Добреля. За время службы сержант ВСУ был ранен и, несмотря на это, он все равно вернулся на фронт.

В феврале должно было исполниться два года со времени того, как Иван пошел защищать свободу Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Ровненский городской совет.

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Что известно об Иване Добреле

Иван Добреля родился 12 октября 1986 года в Ровно. Окончил местный лицей №11 и отслужил срочную службу в армии. В течение последних лет работал водителем такси.

38-летний украинский воин погиб 11 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания на Купянском направлении. У погибшего остались жена, дочь и сестра.

Иван был настоящим, чрезвычайно добрым и любящим – он полностью соответствовал своей фамилии. Заботливый папа – вместе воспитывали 11-летнюю дочь – заботился о семье. Все, что можно было получить от него хорошего, я получила, а теперь все это добро у нас забрали,

– говорит жена погибшего Татьяна.

За время службы сержант ВСУ Иван Добреля получил немало наград, в частности, отличие министра обороны Украины "За образцовую службу" и почетный нагрудный знак "Отличие командира 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого".

Прощание с героем состоялось 16 декабря на площади Независимости в Ровно. Заупокойную службу провели в Свято-Покровском соборе. Похоронили Ивана Добрелю на кладбище "Новое".