Александра со слезами на глазах вспоминает о "Да Винчи". Она рассказала, что каждый раз, когда думает о брате, у нее наворачиваются слезы.

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Александра Коцюбайло не может принять утрату брата

Младшая сестра погибшего воина заявляет, что ей и семье очень не хватает Дмитрия. "Иногда не хочу принимать эту реальность. Не могу принять, что его больше нет", – рассказала она.

Александра говорит, что ей иногда кажется, словно "Да Винчи" снова на фронте. Девушка говорит, что у нее ощущение, будто отняли надежду на лучшее завтра.

У меня такое чувство, словно он снова там. Он снова завтра позвонит и скажет, что у него все хорошо, хотя я пойму, что не все хорошо. Но эти слова, что все хорошо, и что у него все хорошо – давали надежду. А сейчас как будто эту надежду забрали. Надеюсь на лучшее завтра,

– поделилась горем сестра воина.

Александра отметила, что ей очень грустно из-за утраты брата и она не до конца может принять горе.

"Он был большой частью нашей семьи и сейчас этой части не стало. Там сейчас очень большая пустота", – сказала она. Сестра "Да Винчи" добавила, что Дмитрий иногда заменял отца.

Принять эту утрату мне очень трудно. Он был больше, чем брат. Он заменял иногда отца,

– резюмировала Александра.

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