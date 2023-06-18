Александра со слезами на глазах вспоминает о "Да Винчи". Она рассказала, что каждый раз, когда думает о брате, у нее наворачиваются слезы.
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Александра Коцюбайло не может принять утрату брата
Младшая сестра погибшего воина заявляет, что ей и семье очень не хватает Дмитрия. "Иногда не хочу принимать эту реальность. Не могу принять, что его больше нет", – рассказала она.
Александра говорит, что ей иногда кажется, словно "Да Винчи" снова на фронте. Девушка говорит, что у нее ощущение, будто отняли надежду на лучшее завтра.
У меня такое чувство, словно он снова там. Он снова завтра позвонит и скажет, что у него все хорошо, хотя я пойму, что не все хорошо. Но эти слова, что все хорошо, и что у него все хорошо – давали надежду. А сейчас как будто эту надежду забрали. Надеюсь на лучшее завтра,
– поделилась горем сестра воина.
Александра отметила, что ей очень грустно из-за утраты брата и она не до конца может принять горе.
"Он был большой частью нашей семьи и сейчас этой части не стало. Там сейчас очень большая пустота", – сказала она. Сестра "Да Винчи" добавила, что Дмитрий иногда заменял отца.
Принять эту утрату мне очень трудно. Он был больше, чем брат. Он заменял иногда отца,
– резюмировала Александра.
Что известно о гибели Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло
- Коцюбайло – один из самых молодых Героев Украины. Он стал первым добровольцем, получившим соответствующее звание.
- Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в бою под Бахмутом. На момент гибели ему было всего 27 лет.
- Алина Михайлова, любимая воина, была рядом с Дмитрием в первые минуты после того, как он получил ранения при обстреле россиян. Она пыталась спасти воина.
- Дмитрия "Да Винчи" похоронили 10 марта в Киеве на Аскольдовой могиле.