Олександра зі сльозами на очах згадує про "Да Вінчі". Вона розповіла, що кожного разу, коли думає про брата, у неї навертаються сльози.

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Олександра Коцюбайло не може прийняти втрату брата

Молодша сестра загиблого воїна заявляє, що їй та родині дуже не вистачає Дмитра. "Інколи не хочу приймати цю реальність. Не можу прийняти, що його більше немає", – розповіла вона.

Олександра каже, що їй іноді здається, немов "Да Вінчі" знову на фронті. Дівчина каже, що в неї відчуття, наче забрали надію на краще завтра.

У мене таке відчуття, немов він знову там. Він знову завтра подзвонить і скаже, що в нього все добре, хоча я буду розуміти, що не все добре. Але ці слова, що все добре, і що в нього все добре – давали якусь надію. А зараз наче цю надію забрали. Надію на краще завтра,

– поділилася горем сестра воїна.

Олександра зазначила, що їй дуже сумно через втрату брата й вона не до кінця може прийняти горе.

"Він був великою частиною нашої сім'ї й зараз цієї частини не стало. Там зараз дуже велика порожнеча", – сказала вона. Сестра "Да Вінчі" додала, що Дмитро іноді заміняв батька.

Прийняти цю втрату мені дуже складно. Він був більше ніж брат. Він заміняв подекуди батька,

– резюмувала Олександра.

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