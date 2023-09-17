Поцеловал шеврон: сеть тронуло фото хасида-паломника с украинским воином

Военнослужащий "Азова" приехал в Умань на празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана. В Умани украинский защитник попал на щемящее фото с хасидом.

Паломник поцеловал шеврон в виде красно-черного флага со звездой Давида на форме украинского воина. Трогательный момент зафиксировал фотограф Владислав Мусиенко.

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Боец "Азова" приехал в Умань на празднование Рош га-Шана

Он сообщил, что сделал щемящее фото 16 сентября.

Умань, Украина. Хасид-бомж целует шеврон в виде красно-черного флага со звездой Давида на руке украинского военного полка "Азов" с позывным "Ребе",

– подписал фотографию Владислав Мусиенко.

Мусиенко отметил, что "Ребе" защищает Украину от российских оккупантов. Боец "Азова" приехал с передовой на восточном направлении, чтобы вместе с другими верующими в Умани отпраздновать Рош га-Шана.

В комментариях к сообщению Владислава Мусиенко пользователи соцсетей выражают свое восхищение мощной фотографией.



Как в сети реагируют на фото бойца с хасидом / Скриншот

Как хасиды празднуют Рош га-Шана в Умани