"Тут так хорошо било": сеть взорвалась мемами о террористе гиркине, задержанном в Крыму
Террорист гиркин был задержан в Крыму, когда он пытался попасть на фронт. После этого люди разразились мемами и шутками.
Люди начали шутить над гиркиным, который хотел воевать на стороне россиян. Стоит вспомнить, что террорист гиркин пытался попасть на фронт, но его задержали в Крыму.
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Сеть взорвалась мемами о гиркине
Люди начали шутить над тем, каков на самом деле террорист гиркин. Последний пробовал попасть на Херсонский фронт под паспортом с именованием Сергей Рунов.
Сеть шутит над гиркиным / Фото с первой частной мемарни
Люди шутят над чувством гиркина / Фото Инсайдер RU
Также пользователи начали шутить над тем, когда гиркин голоден, а когда нет. Мол, так меняется его вид.
Пользователи начали шутить над гиркиным / Фото Инсайдер UA
Люди в сети начали шутить над видом гиркина / Фото Инсайдер UA
Также сети начали шутить над Арестовичем / Фото Инсайдер UA
Сеть шутила над гиркиным / Фото Инсайдер UA
Люди начали шутить над мобилизацией россиян / Фото Инсайдер UA
В сети сравнивали гиркина / Фото Инсайдер UA
Кратко о задержании гиркина
- 13 августа террориста гиркина задержали. Он пытался попасть на Херсонский фронт. С этой целью он использовал паспорт с именем Сергей Викторович Рунов.
- Он использовал это имя при работе в спецслужбах россии. Его опознали, задержали и отправили в Симферополь.
- Об этом паспорте стало известно еще раньше. Имя Сергей Рунов он использовал в россии.
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