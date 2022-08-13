Люди почали жартувати над гіркіним, який хотів воювати на стороні росіян. Варто пригадати, що терорист гіркін намагався потрапити на фронт, але його затримали у Криму.
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Мережа вибухнула мемами про гіркіна
Люди почали жартувати над тим, яким насправді є терорист гіркін. Останній намагався потрапити на Херсонський фронт під паспортом з ім'ям Сергій Рунов.
Мережа жартує над гіркіним / Фото з першої приватної мемарні
Люди жартують над почуттям гіркіна / Фото Инсайдер UA
Також користувачі почали жартувати над тим, коли гіркін голодний, а коли ні. Мовляв, отак змінюється його вигляд.
Користувачі почали жартувати над гіркіним / Фото Инсайдер UA
Люди в мережі почали жартувати над виглядом гіркіна / Фото Инсайдер UA
Також мережі почали жартувати над Арестовичем / Фото Инсайдер UA
Мережа жартувала над гіркіним / Фото Инсайдер UA
Люди почали жартувати над мобілізацією росіян / Фото Инсайдер UA
У мережі порівнювали гіркіна / Фото Инсайдер UA
Коротко про затримання гіркіна
- 13 серпня тероста гіркіна затримали. Він намагався потрапити на Херсонський фронт. Для цього він використав паспорт з ім'ям Сергій Вікторович Рунов.
- Він використовував це ім'я під час роботи у спецслужбах росії. Його впізнали, затримали та відправили до Сімферополя.
- Про цей паспорт стало відомо ще раніше. Ім'я Сергій Рунов він використовував в росії.
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