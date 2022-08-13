Люди почали жартувати над гіркіним, який хотів воювати на стороні росіян. Варто пригадати, що терорист гіркін намагався потрапити на фронт, але його затримали у Криму.

Читайте також Удар по Новофедорівці: росіяни ридають і стоять у кілометрових заторах, втікаючи з Криму

Мережа вибухнула мемами про гіркіна

Люди почали жартувати над тим, яким насправді є терорист гіркін. Останній намагався потрапити на Херсонський фронт під паспортом з ім'ям Сергій Рунов.



Мережа жартує над гіркіним / Фото з першої приватної мемарні



Люди жартують над почуттям гіркіна / Фото Инсайдер UA

Також користувачі почали жартувати над тим, коли гіркін голодний, а коли ні. Мовляв, отак змінюється його вигляд.



Користувачі почали жартувати над гіркіним / Фото Инсайдер UA



Люди в мережі почали жартувати над виглядом гіркіна / Фото Инсайдер UA



Також мережі почали жартувати над Арестовичем / Фото Инсайдер UA



Мережа жартувала над гіркіним / Фото Инсайдер UA



Люди почали жартувати над мобілізацією росіян / Фото Инсайдер UA



У мережі порівнювали гіркіна / Фото Инсайдер UA

Коротко про затримання гіркіна

13 серпня тероста гіркіна затримали. Він намагався потрапити на Херсонський фронт. Для цього він використав паспорт з ім'ям Сергій Вікторович Рунов.

Він використовував це ім'я під час роботи у спецслужбах росії. Його впізнали, затримали та відправили до Сімферополя.

Про цей паспорт стало відомо ще раніше. Ім'я Сергій Рунов він використовував в росії.

Дивіться також – Арестович заявив, що на кордоні Херсонщини затримали гіркіна: відео