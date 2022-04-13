В сети показали последствия боев в Мариуполе: российские оккупанты снова бьют по жилым кварталам
Источник:Петр Андрющенко в телеграме
Ситуация в Мариуполе остается сложной. Наши военные бьются за каждый метр земли этого города.
Там еще остаются мирные жители. Заместитель городского головы Петр Андрющенко заявил, что россияне продолжают стрелять по жилым кварталам.
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Последствия боев в Мариуполе
Андрющенко показал фотографию Мариуполя, полученную из источников. На ней картина города за 8 или 12 апреля. Изображен Левый берег, район проспекта Победы возле Левобережной администрации и Амстора.
Россияне продолжают обстрел жилых кварталов Мариуполя / Фото с телеграма Петра Андрющенка
Мы можем видеть последствия боев. Оккупанты продолжают артобстрелы жилых кварталов, что приводит к пожарам. Еще одно свидетельство о реальном контроле со стороны россиян,
– сказал Андрющенко.
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