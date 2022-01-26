В сети распространили фото с якобы "российским Харьковом" в сюжете CNN

Российские издания и соцсети 25 января активно распространили провокационное видео с якобы американского канала CNN. На нем видны кадры канала, где пишет, что Харьков является российским городом.

Российские СМИ и соцсети утверждали, что телеканал CNN якобы показывал в новостях сюжет об Украине и вторжении России. В сюжете шла речь о месте, где российские военные проводят учения.

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Странная надпись на экране

Во время показа на экране якобы появилась странная надпись: "Харьков, Россия". А затем в новостях показали разговор ведущей канала Кристианы Аманпур с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В твиттере ведущей уже появились три видео из сюжета об Украине с выступлением Столтенберга. В то же время о "российском Харькове" там ничего нет. В сюжетах не называли украинский город российским, по крайней мере, на видео этих ошибок нет.

В сюжете CNN якобы назвали Харьков российским: смотрите видео

Вероятно, что информация стала фейком, чтобы вызвать скандал. Ведь видео с так называемой ошибкой показали только российские СМИ.

Заявление Зеленского по поводу вероятной оккупации Харькова

В интервью американскому изданию The Washington Post, опубликованному 21 января, Владимир Зеленский заявлял, что Россия может оккупировать Харьков, и это станет началом крупномасштабной войны.

Впоследствии представитель президента Сергей Никифоров уточнял, что его слова были "просто примером, гипотетическим сценарием".

В то же время, на заявление Зеленского отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов. Он призвал харьковчан не поддаваться паническим настроениям и выражал уверенность, что Харьков останется мирным украинским городом, готовым дать отпор агрессору. Впоследствии президент опроверг свои слова в комментариях к посту в инстаграме.

Вам нужно знать, что ответ США и НАТО уже готов для России: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.