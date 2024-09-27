"Кирилла Буданова согласовали как кандидатуру в президенты Украины": почему это вражеский вброс

Российские СМИ массово вбрасывают информацию в сеть, что начальника ГУР Кирилла Буданова якобы согласовали как кандидатуру на пост президента Украины. Оккупанты утверждают, что это якобы согласовали между собой западные спецслужбы.

Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Что известно о вбросе, который распространяют россияне о Буданове

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что российские пропаганды распространяют фейк, в котором утверждается, что руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы намерен стать следующим президентом Украины и этот план "уже согласовали в ЦРУ и МИ-6".

Этот бред кремлевские пропагандисты слепили на основе "собственных источников", заявлений предателя Олега Царева и вымышленных результатов опроса КМИС.

Опрос КМИС, на который ссылаются российские фейкомёты, был опубликован в июне 2024 года по случаю пятилетия пребывания Владимира Зеленского на посту президента и содержит исключительно данные о динамике уровня доверия к главе государства и политической партии "Слуга народа". "Политический рейтинг" Буданова КМИС в рамках этого исследования не измерял,

– отметили в SPRAVDI.

В центре также подчеркнули, что Олег Царев с 2014 года находится на территории России и оккупированных территориях Украины и активно сотрудничает с российскими спецслужбами. Более того, он регулярно распространяет фейки и участвует в российских ИПСО.

"В-третьих, Буданов неоднократно заявлял об отсутствии у него политических амбиций", – говорится в опровержении.

Поэтому в Центре стратегических коммуникаций резюмировали, что этот вброс о Буданове – это часть информационной спецоперации, направленной на дискредитацию военно-политического руководства Украины.