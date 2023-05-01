Посетитель музея в Сеуле съел произведение художника: его стоимость 120 тысяч долларов
Источник:BBC
Студент из Южной Кореи съел банан, который являлся частью инсталляции художника Маурицио Каттелана. Этот банан оценивается в 120 тысяч долларов.
Концептуальное произведение художника Маурицио Каттелана под названием "Комедиант" состоит из спелого банана, прикрепленного скотчем к стене. Однако корейский студент его съел.
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Банан "Комедиант" является частью выставки Каттелана "МЫ", представленной в Сеульском музее искусств Leeum. Стоимость инсталяции оценивается в 120 тысяч долларов. Однако студент искусства Но Хуин Су съел его и приклеил кожуру к стене. Позже музей прикрепил новый банан на то же место.
Когда Но начал есть, в помещении настала тишина
На видео, опубликованном в интернете, можно услышать крики "Извините", когда Но снимает банан со стены. Он ничего не ответил и начал есть, после чего в комнате воцарилась тишина. Затем юноша приклеил кожуру к стене, попозировал для фото и ушел.
Позже Но заявил местным СМИ, что воспринимает работу Каттелана как протест против авторитета.
Разве не может быть еще один протест против протеста. Повреждение произведения искусства можно рассматривать как произведение искусства, я подумал, что это было бы интересно... Разве его не приклеили там, чтобы его съели?,
– сказал студент Сеульского национального университета KBS.
Будет ли студент платить за убытки
Когда об инциденте рассказали автору произведения, он ответил: "Проблемы нет". Банан быстро заменили. Музей не потребует у студента возмещения ущерба.
Это не первый случай, когда банан из произведения Маурицио Каттелана съедает посетитель выставки.