Севастополь яркий: ночью в городе произошел взрыв и более 300 аварийных отключений света
Ночью 29 ноября в оккупированном Севастополе очевидцы видели яркие вспышки. И хотя это зрелище уже не является чем-то уникальным, сообщают, что зарево было достаточно мощным.
Соответствующие кадры вероятного взрыва были распространены очевидцами в телеграм-каналах.
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"В Севастополе ничего не происходит", – иронизируют в комментариях пользователи.
Местные коллаборанты ситуацию пока не комментировали.
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Более 300 аварийных отключений
Примечательно, что в Севастополе ночью вынужденно применили аварийные отключения света. Впрочем, причиной отключений местные власти назвали ветер. Свет исчез у около 2 тысяч человек.
"В Севастополе этой ночью произошло более 300 аварийных отключений на электросетях из-за сильного ветра. Без света осталось 1850 человек и 540 домов", – сообщил и.о. так называемого зама "губернатора" Евгений Горлов.
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- В оккупированном Крыму непогода сыграла против оккупантов: фортификационные сооружения, построенные россиянами на пляжах полуострова, смыло водой.
- По состоянию на 28 ноября ущерб в результате шторма в Крыму оккупационные власти оценили в почти 500 миллионов рублей и подсчет еще не завершен.