В море близ Севастополя слышали громкий взрыв

Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. 21 сентября был слышен взрыв в Казачьей бухте Севастополя.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Вероятно, это новый "хлопок" для оккупантов, а, возможно, салют на празднование дня мобилизации в россии.

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В Севастополе раздался громкий взрыв

По предварительной информации, в море акватории временно оккупированного Севастополя произошел взрыв.

Местные жители рассказали, что это был "очень громкий хлопок", показалось, что даже пошатнулся дом и окна.

Сначала хлопок, потом звук самолета. По горизонту ничего не видно,

– говорят жители Севастополя.



В Севастополе слышен взрыв / фото Сергей Стерненко



Жители Севастополя сообщают о взрыве / фото "Чп/Севастополь"

Что россияне несут о взрыве

Так называемый "губернатор" Севастополя сообщил, что в море у города обнаружили беспилотник – его якобы уничтожили.

"Хлопок" в Крыму: последние новости

В ночь на 20 сентября в Севастополе также слышали звуки взрывов и стрельбы. Они звучали ночью и утром.

До этого 1 сентября местные жители слышали взрывы в Балаклаве и у мыса Фиолент.

Кстати, украинский лидер Владимир Зеленский назвал удары по россиянам в Крыму работой по военной инфраструктуре, расположенной на оккупированных территориях.

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