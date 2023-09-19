В "Атеше" отметили, что часть судов уже отвели от Севастопольской бухты, а другую часть готовят к передислокации. Кроме того, туда тоже не пускают гражданских.

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Россияне выводят военные суда из-под Севастополя

В "Атеше" отметили, что их агент провел разведку одной из стоянок военных кораблей, расположенную между малыми бухтами "Докова" и "Голландия". Там они заметили подготовку к отводу кораблей российского флота.

Российские военные корабли приняли единственное правильное решение – уйти из Севастополя. Желаем всем войскам принять то же самое. Иначе им не спастись,

– отметили партизаны.

В "Атеше" показали, как оккупанты выводят суда из Севастопольской бухты / Фото "Атеша"

Кроме того, партизаны также разведали территорию вокруг объекта. В частности, они отметили, что с начала войны бухту закрыли для военных нужд, а на подъезде установлены КПП, а гражданских не пускают. На стоянке также отмечены исключительно военные корабли.

Обратите внимание! В "Атеше" призывали присоединяться к движению, чтобы творить историю победы. В частности, они призвали граждан в Крыму писать координатору по нику @Crimean_coordinator.

Российским кораблям "неуютно" в Крыму