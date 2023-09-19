У "Атеші" зазначили, що частину суден вже відвели від Севастопольської бухти, а іншу частину – готують до передислокації. Крім того, туди також не пускають цивільних.

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Росіяни виводять військові судна з-під Севастополя

В "Атеші" зазначили, що їхній агент провів розвідку однієї зі стоянок військових кораблів, що розташована між малими бухтами "Докова" та "Голландія". Там вони помітили підготовку до відведення кораблів російського флоту.

Російські військові кораблі ухвалили єдине правильне рішення – піти з Севастополя. Бажаємо всім військам прийняти таке саме рішення. Інакше їм не врятуватися,

– зазначили партизани.

У "Атеші" показали, як окупанти виводять судна з Севастопольської бухти / Фото "Атеш"

Крім того, партизани також розвідали територію навколо об'єкту. Зокрема, вони зазначили, що з початку війни бухту закрили для військових потреб, на під'їзді встановлено КПП, а цивільних не пускають. На стоянці також помічені виключно військові кораблі.

Зверніть увагу! У "Атеші" закликали приєднуватися до руху, щоб творити історію перемоги. Зокрема, вони закликали громадян у Криму писати координатору за ніком @Crimean_coordinator.

Російським кораблям "не затишно" у Криму