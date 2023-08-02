Сине-желтая крыша в Севастополе вызвала истерику у оккупантов: уже показали "атветку"

Российским захватчикам не дает покоя украинская символика. Так, в оккупированном Севастополе они начали жаловаться на сине-желтую крышу.

В местном паблике выложили фото из района СТ Луч в Севастополе. Жалуются, что там "нормально так крышу положили", передает 24 Канал.

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Сине-желтая крыша не дает покоя



У оккупантов истерика из-за сине-желтой крыши в Севастополе / Скриншот

Оккупантам настолько подгорело, что они даже продемонстрировали "ответку". Мол, взгляните на здание рядом. На его крыше можно увидеть триколор.



Оккупанты показали свою "атветку" / Скриншот

Между тем, в других телеграм-каналах провели, так сказать, расследование. Как выяснилось, эта крыша уже 10 лет, если не больше, стоит себе.

Мы заметим, что в Крыму запустили креативную акцию. Ее организовала "Желтая лента".

В Крыму ждут ВСУ

Движение сопротивления "Желтая лента" 2 августа начало бессрочную акцию. Она получила название "Лови подачу" и действует на временно оккупированных территориях Украины. Обратим внимание на то, что первые результаты уже есть у Феодосии.

Российские оккупанты надеются, что люди на оккупированных территориях смирятся, сдадутся, опустят руки. Наша задача – доказать, что это не так. Украинцы на оккупированных территориях не хотят жить под игом россиян. Мы ждем ВСУ! И мы покажем, что нас много!

– говорится в сообщении.

Что нужно, чтобы присоединиться к акции

Как говорят в "Желтой ленте", для этого необходимо взять теннисные шарики любого цвета. Их следует подписать патриотическими изречениями. А после этого – распространить их по улицам оккупированного города.

Так, в Феодосии такие теннисные шарики можно было увидеть вблизи одного из входов в дом офицеров. А еще – недалеко от редакции газеты "Кафа" и напротив школы №2 и в парке Юбилейном.

Обратим внимание, что ранее "Желтая лента" запускала другую бессрочную акцию. Ее название было "Пали русское". В ее рамках активисты призывают сжигать и срывать русскую символику на временно оккупированных территориях Украины.

Заметим, что в Крыму количество активистов "Желтой ленты" в июне насчитывало 3 500 человек. Координатор крымской ячейки отметил, что каждый день участников становится только больше.