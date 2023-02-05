Россияне построили базу на севере Крыма: спутниковые фото

Российские захватчики построили базу на севере временно оккупированного полуострова. На кадрах со спутника видна вертолетная площадка, укрепленный периметр и следы от транспорта.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Брэди Африк. Также он обнародовал соответствующее видео, пишет 24 Канал.

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Российские войска построили базу на севере Крыма в конце 2022 года. На спутниковых снимках видно, что на ней есть вертодром и укрепленный периметр,

– отметил Африк.

Также аналитик указал координаты, – 46.0807, 34.8133. Согласно им, базу построили на Арабатской стрелке. В частности, во временно оккупированном Гениченском районе Херсонской области.

Оккупанты построили базу: смотрите видео

Деоккупация Крыма: последние новости

США отправят Украине наземные бомбы малого диаметра с дальностью полета 150 километров. В Пентагоне уже ответили, сможет ли наше государство использовать эти ракеты для деоккупации Крыма. Так, спикер Патрик Райдер заверил, что Украина сама решает, какие операции проводить для освобождения своих территорий.

В России сразу же возмутились и уже традиционно начали угрожать ядерным оружием. Медведев в истерике заявил, что за атаки по Крыму будут "только удары возмездия".

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты.

Отметим, что недавно глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы к лету 2023-го Крым вернулся домой. На вопрос журналистов, будет ли побуждать деоккупация полуострова Владимира Путина к применению ядерного оружия, глава ГУР ответил, что нет. "Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится", – подчеркнул Буданов.

Недавно оккупационные власти Крыма заявили о "национализации" около 500 объектов недвижимости на полуострове.