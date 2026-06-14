Тысячи людей вышли на протест против расизма после резонансного нападения в Северной Ирландии

Тысячи людей собрались в субботу, 13 июня, на антирасистский митинг в Белфасте, Северная Ирландия. На днях по всему городу произошла волна насилия: в ходе беспорядков пострадали жилые дома, предприятия и транспортные средства.

Они вспыхнули после того, как мигрант напал с ножом на мужчину, сообщает BBC.

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Что происходит в Северной Ирландии?

Митинг "Вместе против ненависти" начался около 13:00 возле мэрии. Полиция перекрыла ряд дорог, чтобы облегчить проход толпы.

Некоторые митингующие держали большие флаги, другие – самодельные плакаты: "Удар в ответ расизму", "Беженцы приветствуются" и "Бунтари не говорят от имени Белфаста".

Беспорядки в Ирландии: смотрите видео

Together Against Hate Belfast City Hall pic.twitter.com/2SSfy9f0e4 — Siobhán Harding (@siobhanpharding) June 13, 2026

В толпе были представители ряда политических партий и профсоюзов.

Протест был организован группой "Объединенные против расизма". Она сообщила, что на митинг пришло до 20 000 человек.

Беспорядки в Ирландии: смотрите видео

An estimated 3,000 people have attended an anti-racism rally in Belfast.(Colm Lenaghan)

Read more: https://t.co/gqIK4IbnLK pic.twitter.com/wkaSZQGPZT — The Irish News (@irish_news) June 13, 2026

Напомним, что в начале недели Хади Алодид, 30-летний уроженец Судана, напал на Стивена Огилви. На видео из сети было видно, как злоумышленник сидит на пострадавшем прямо посреди улицы и наносит ему удары ножом.

Мужчина, которому около 40 лет, получил тяжелые ранения. Злоумышленнику уже предъявили обвинение в покушении на убийство.

После известий о нападении в ряде городов Северной Ирландии прошли акции протеста. Люди выходили на митинги в Лондондерри, Антриме, Ньютаунабби, Баллимени, Бангоре и Белфасте.

В отдельных районах ситуация обострилась. В частности, участники беспорядков сожгли автобус в восточном Белфасте. Поэтому автобусное и железнодорожное сообщение было приостановлено по всей Северной Ирландии на несколько ночей. Также были подожжены дома и автомобили.