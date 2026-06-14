Вони спалахнули після того, як мігрант скоїв напад з ножем на чоловіка, передає BBC.

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Що відбувається у Північній Ірландії?

Мітинг "Разом проти ненависті" розпочався близько 13:00 біля мерії. Поліція перекрила низку доріг, щоб сприяти проходу натовпу.

Деякі мітингарі тримали великі прапори, інші – саморобні плакати: "Удар у відповідь расизму", "Біженці вітаються" та "Бунтівники не говорять від імені Белфаста".

Заворушення в Ірландії: дивіться відео

У натовпі були представники низки політичних партій та профспілок.

Протест був організований групою "Об'єднані проти расизму". Вона повідомила, що на мітинг прийшло до 20 000 осіб.

Заворушення в Ірландії: дивіться відео

Нагадаємо, що на початку тижня Хаді Алодід, 30-річний уродженець Судану, напав на Стівена Огілві. На відео з мережі було видно, як зловмисник сидить на потерпілому просто посеред вулиці і завдає йому ударів ножем.

Чоловік, якому близько 40 років, дістав важкі поранення. Зловмиснику вже висунули звинувачення в замаху на вбивство.

Після звісток про напад у низці міст Північної Ірландії відбулися акції протесту. Люди виходили на мітинги в Лондондеррі, Антрімі, Ньютаунаббі, Баллімені, Бангорі та Белфасті.

В окремих районах ситуація загострилася. Зокрема, учасники заворушень спалили автобус у східному Белфасті. Тому автобусне та залізничне сполучення було призупинено по всій Північній Ірландії на кілька ночей. Також було підпалено будинки та автівки.