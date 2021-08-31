Северная Корея, похоже, снова готовится производить ядерное оружие, – ООН

В МАГАТЭ – это Международное агентство по атомной энергии при ООН – говорят, что Северная Корея перезапускает ядерный реактор. Да не какой-нибудь, а именно тот, где могут делать плутоний.

Это вещество, необходимое для изготовления ядерного оружия. В ООН подтвердили, что этот реактор – в Йонбене – "молчал" с 2018 года и до июля 2021.

Напомним, в начале августа В КНДР пригрозили, что Южная Корея пожалеет о военных учениях с США

Ким Чен Ын, вероятно, восстанавливает ядерную программу

Северная Корея и ее лидер Ким Чен Ын стремятся иметь больше ядерного оружия.

Такое предположение можно сделать на основе данных МАГАТЭ – Международного агентства по атомной энергии при Организации Объединенных Наций.

Там говорят, что после изгнания из страны инспекторов МАГАТЭ, Северная Корея продолжила разработку ядерного оружия.

Представляется, что Ким Чен Ын приказал возобновить работу ядерного реактора в Йонбене. Об этом идет речь в отчете атомного агентства ООН, опубликованном 27 августа.

Этот реактор имеет мощность 5 мегаватт и способен производить плутоний, который используют для ядерного оружия. К тому же он является центром ядерной программы КНДР

Заметим, МАГАТЭ с 2009 года до северокорейских данных прямого доступа не имеет, но изучает активность на ее территории с помощью спутников.

В частности, они показали, что реактор в Йонбене с июля 2021 начал сбрасывать охлаждающую воду – а значит, работает.

Такого не было с 2018 года, когда Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп "потеплели" в отношениях после переговоров в Сингапуре.

события вокруг Йонбена "глубоко тревожные" и очевидно нарушают резолюции Совбеза ООН.

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