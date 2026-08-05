Это усилит ракетную угрозу: почему КНДР развертывает свои баллистические комплексы в России

Северная Корея перебрасывает в Россию военное подразделение для нанесения ударов по Украине, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ГУР. Это станет дополнительным потенциалом для применения баллистического оружия.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что ранее ракета KN-23 была неточной, но после сотрудничества российских и северокорейских инженеров она стала мощным оружием, даже по сравнению с "Искандером-М". Это, к сожалению, доказывает эффективность сотрудничества России и КНДР.

КНДР развертывает свои баллистические комплексы в России

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас украинское военно-политическое руководство должно искать "очки" для американцев. Ранее во время Курской операции северокорейские войска уже воевали, ВСУ даже брали их в плен, а Соединенные Штаты делали вид, будто не видели этого. Такую же аналогию можно провести с баллистическими комплексами.

Нам нужно готовить контрмеры в связи с этим. Понятно, что в первую очередь нужно полагаться на свои силы, использовать возможности, а также демонстрировать это желающим, решительным и всем остальным в Европе,

– подчеркнул он.

Романенко отметил, что северокорейцы уже проходят обучение в России, а впоследствии этот опыт перенимают и китайцы, и иранцы. Поэтому, если Америка хочет иметь преимущество над Китаем, ей следует изучить войну в Украине. Лучшее обучение – участие западных специалистов, как это делают вышеупомянутые страны.

Романенко о баллистических комплексах КНДР в России: смотрите видео

Добавим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что установки Северной Кореи, если они будут развернуты на территории России, сразу станут легитимной военной целью и, соответственно, должны быть уничтожены.