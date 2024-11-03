В Корее рассказали, чем Россия отплатит КНДР за вступление в войну против Украины

Разведка Южной Кореи рассказала, что предусматривает соглашение между Россией и Северной Кореей. В частности, за вступление в войну против Украины Кремль платит северокорейским военным по 2 тысячи долларов.

Депутат Ви Сон Лак, который был послом Сеула в России, заявил, что вступление Северной Кореи в войну против Украины является "совсем неплохой сделкой" для КНДР, пишет 24 Канал со ссылкой на The Korea Herald.

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Чем Россия отплатит КНДР за вступление в войну против Украины

В Институте стратегии национальной безопасности заявили, что решение КНДР отправить войска в Россию за несколько недель до выборов президента в США, вероятно, основывается на расчете на то, что победа Дональда Трампа приведет к быстрому завершению войны в Украине.

Депутат сказал, что Северная Корея за участие в войне будет получать от России продовольственную помощь. Ведь КНДР производит в год 4 миллиона тонн зерна, что на 1 миллион тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить страну.

Если Россия предлагает 600 – 700 тысяч тонн риса, то этого достаточно, чтобы покрыть более чем половину того, что нужно КНДР для удовлетворения годового спроса,

– заявил Ви Сон Лак.

По его словам, в ситуации, когда Россия закупает артиллерийские снаряды в КНДР, то дефицит продовольствия, вероятно, компенсировали через торговлю оружием.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила парламентариям, что Россия помогает КНДР передовыми космическими технологиями, ведь Пхеньян стремится запустить еще один военный разведывательный спутник.

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Ви Сон Лак добавил, что Россия придет на помощь, если на Корейском полуострове когда-нибудь начнется война.