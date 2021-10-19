Северная Корея запустила 2 ракеты в сторону Японского моря

КНДР осуществила новые ракетные испытания. Такие заявления сделали представители властей Южной Кореи и Японии.

Японский премьер-министр Фумио Кисида уточнил, что речь идет о запуске 2 баллистических ракет. Он назвал действия КНДР "крайне досадными".

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Что известно о ракетных испытаниях КНДР

Точное место падения ракет в Японии не называют. В то же время береговая охрана страны распространила предупреждение, которое содержит инструкции безопасности для морских судов. Информацию о ракетных испытаниях Северной Кореи подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Принимая во внимание этот инцидент, 19 октября администрация президента страны планирует провести заседание Совета нацбезопасности.

Такие инциденты происходят не впервые

В конце сентября Южная Корея зафиксировала запуск неизвестного объекта на восточном побережье КНДР. В Северной Корее утверждают, что это было успешное испытание новой гиперзвуковой ракеты.

Еще раньше в Северной Корее провели испытания железнодорожного ракетного комплекса. Пуск ракеты с поезда состоялся 15 сентября. Отвечал за него недавно созданный ракетный полк.

К слову, Северная Корея расширяет производство урана, нужного для изготовления ядерного оружия. Об этом свидетельствуют фото, сделанные спутниками в сентябре 2021 года