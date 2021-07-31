Северная Македония определила "красные линии" в переговорах с Болгарией для вступления в ЕС

Парламент Северной Македонии принял резолюцию о "красных линиях" для правительства страны в переговорах с Болгарией. Все потому, что страна блокирует интеграцию Скопье в Евросоюз различными требованиями.

Резолюцию поддержали 95 парламентариев. Против был только один чиновник, а еще один воздержался от голосования.

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Подробности резолюции

Парламент требует, чтобы правительство Северной Македонии вело переговоры с Болгарией для разблокировки евроинтеграции. Это должно происходить на принципах равноправия и с обязательным соблюдением международного права.

Резолюция требует уважать "автохтонность македонского народа и его историческое, языковое и религиозное наследие", "существование македонского языка с его диалектами" и македонскую идентичность.

Вступление Северной Македонии в ЕС: главное

Сначала путь Северной Македонии в ЕС много лет блокировала соседка Греция. Поводом для разногласий было прежнее название страны – Македония. Мол, Скопье ворует название исторической области Греции. Поэтому стране пришлось изменить название на Республика Северная Македония.

Теперь против евроинтеграции выступает Болгария. София считает язык своего соседа диалектом болгарского языка, хотя и признает, что он был изменен под сербским влиянием в Югославии после 1947 года.

Из-за этого блокируются переговоры и для Албании. Ведь ЕС настаивает, что вопрос этих двух стран нужно рассматривать вместе.

Чтобы выразить солидарность, документ поддержали также этнические албанские партии. Они надеются, что после этого жеста другие политсилы согласятся указать албанцев в конституции как народ-соучредитель страны.