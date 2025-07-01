Более 620 километров от Украины: неизвестные дроны атаковали регионы Северного Кавказа в России

В России 26 июля продолжалась "дискотека" с атакой неизвестных дронов. В этот раз под ударом оказались регионы Северного Кавказа, расположенные далеко от границ Украины.

В частности, под ударом оказались Северная Осетия и Ингушетия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что видели жители Ингушетии в небе?

Российские паблики днем 26 июля начали писать, что неизвестные дроны зафиксировали в Ингушетии. По данным оккупантов, в селе Нижние Ачалуки в Малгобекском районе обломки беспилотника якобы упали на жилой дом.

Вероятные последствия падения обломков дрона в селе Нижние Ачалуки в Ингушетии: смотрите видео

Местные жители распространили кадры, где видно, что повреждения получили фасад, крыша и сооружения на территории. Также оккупанты показали вероятные обломки того самого беспилотника.



Обломки дрона, которые видели в Ингушетии 26 июля / Фото из телеграм-канала Supernova+

В региональном министерстве здравоохранения заявили, что якобы после атаки пострадала женщина 1997 года рождения и трое детей. Всех их якобы передали на амбулаторное лечение.

В Минобороны России впоследствии отрапортовали, что над территорией Ингушетии был сбит один беспилотник.

Республика Ингушетия граничит рядом с Северной Осетией, которые вместе выделяют в регион Северного Кавказа. От границ Украины до Ингушетии расстояние достигает более 642 километров.

Где расположена Ингушетия: смотрите на карте

Интересно, что из-за атаки неизвестных беспилотников ограничения на прием и вылет воздушных судов трижды были введены в международном аэропорту Грозного имени Ахмата Кадырова в Чечне. Позже в Росавиации сообщили, что ограничения были сняты.

Что известно об атаке дронов на Северную Осетию?

Российские пропагандисты писали, что утром 26 июля в Северной Осетии дважды вводили план "Ковер" из-за беспилотной опасности. О возможной атаке дронов также сообщили в Кабардино-Балкарии.

В 10:53 оккупанты писали, что над Северной Осетией "заметили 4 беспилотника". На видео также попал момент с пролетом одного неизвестного доброго дрона.

Над Северной Осетией фиксировали неизвестный дрон: смотрите видео

В минобороны России, в свою очередь, отметили, что с 08:00 по 09:40 по московскому времени средства ПВО якобы перехватили и уничтожили "6 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа". По данным россиян, 4 БПЛА якобы сбили над территорией Республики Северная Осетия, еще два – над Московским регионом.

Также глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупреждал местных жителей о "возможном замедлении работы мобильного интернета и связи". Кроме того, работу аэропортов ограничивали во Владикавказе, столице Республики Северная Осетия.

Интересно, что Северная Осетия, по сути, расположена у границы с Грузией, а именно вблизи так называемой Южной Осетии, которую оккупировала Россия. Северная Осетия расположена в более 623 километрах от Украины, если считать расстояние от юго-восточной части границы Донецкой области со страной-агрессором.

Где расположена Северная Осетия: смотрите на карте

К слову, утром 26 июля под атакой также находился и российский Ставрополь. По данным источников 24 Канала, дальнобойные дроны СБУ поразили в этом городе радиозавод "Сигнал", который производит оборудование для российского военно-промышленного комплекса и находится под международными санкциями.