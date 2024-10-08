В Украине заметили северное сияние: в каких областях наблюдали редкое явление, зрелищные фото

В Украине северное сияние достаточно редкое явление, тем не менее, время от времени жители разных областей имеют возможность наблюдать это редкое зрелищное явление. Так, в ночь на 8 октября северное сияние зафиксировали в небе Одессы и Ивано-Франковска.

В сети пользователи поделились невероятными кадрами неба. 24 Канал собрал эти кадры и объясняет, почему возникает явление северного сияния.

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Северное сияние можно было наблюдать 7 октября. При этом в разное время его удалось сфотографировать в разных цветах. Так, в Ивано-Франковске сияние было красным, а потом стало разноцветным.

Северное сияние в Ивано-Франковске

Один из жителей Ивано-Франковска, который зафиксировал явление на камеру, поделился лайфхаком, как сделать такие фото.

"Ходят слухи в интернете, что если поставить камеру фотоаппарата на длинную выдержку и направлением на север то видно "северное сияние" .... Может фейк, но что-то получилось...", – в шутку написал Владимир Могила.

Северное сияние в небе над Ивано-Франковской областью / Фото Владимира Могилы



Явление было достаточно ярким и разноцветным / Фото Владимира Могилы



Зафиксировали удивительное явление в небе Прикарпатья вечером 7 октября / Фото Владимира Могилы

Северное сияние в Одессе

В Одессе невероятные фото удалось сделать местным жителям на пляже. Сияние отражалось в воде и цвета были достаточно насыщенные – от светло розового до фиолетового оттенков.



Северное сияние в небе Одесской области / Фото с тг-каналов



Северное сияние отражалось в море / Фото с тг-каналов

Почему возникает северное сияние

Ранее северное сияние можно было поймать на просторах Украины раз в несколько лет, ведь оно не характерно для нашей широты. Впрочем, последние годы солнечные вспышки стали более мощными и частыми. Сейчас тенденция такова, что наблюдать это редкое явление украинцы могут несколько раз в год.

Справочно. Северное сияние – это оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах, которое быстро меняется. Оно происходит в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, направленных на магнитное поле планеты к полюсам.

Причина появления северных сияний та же, как и в магнитных бурях – возбуждение геомагнитной оболочки Земли корональными выбросами.