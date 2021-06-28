Не могут сдержать слезы: в Северной Корее переживают из-за похудения Ким Чен Ына
Источник:Yonhap
В Северной Корее публично признали, что Ким Чен Ын существенно потерял вес. О его похудении впервые выпустили сюжет на государственном телевидении.
Известно, что население выражает обеспокоенность относительно здоровья их лидера. В частности интервью на эту тему с жителем КНДР показали на одном из телеканалов Южной Кореи.
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Он отметил, что люди были убиты горем, когда увидели, как Ким Чен Ын похудел. "Все говорят, что они не могут сдержать слезы из-за этого", – рассказал мужчина.
Сюжет о главе Северной Кореи показали на пропагандистском телеканале. В видео также добавили опрос людей, которые и прокомментировали изменение веса политика.
Впрочем, в КНДР не предоставили никаких деталей и объяснений причины похудения Ким Чен Ына. Аналитики в комментарии "Голосу Америки" отметили, то, что Пхеньян признал сам факт этого – это очень важно. Ведь власть уже не могла скрывать то, что стало очевидным для всего мира.
Слухи о похудении и болезни Ким Чен Ына: что известно
- Ким Чен Ын в июне 2021 года впервые появился на публике после почти месячного отсутствия. Фотографии с заседания политбюро Трудовой партии Кореи обнародовали местные журналисты. СМИ сразу заметили, что лидер Республики очень похудел.
- Слухи об ухудшении его здоровья продолжаются уже несколько лет. К примеру, в 2014 году он не появлялся на публике около 6 недель. Потом его заметили с палкой в руках.
- В Южной Корее высказали предположение, что лидер КНДР в 2020 году не появлялся на публике из-за пандемии COVID-19.
- К тому же в апреле 2020 года ряд мировых СМИ со ссылкой на различные источники писали о смерти Ким Чен Ына. Мол, причиной стали последствия неудачной операции на сердце.