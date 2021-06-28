Не могут сдержать слезы: в Северной Корее переживают из-за похудения Ким Чен Ына

В Северной Корее публично признали, что Ким Чен Ын существенно потерял вес. О его похудении впервые выпустили сюжет на государственном телевидении.

Известно, что население выражает обеспокоенность относительно здоровья их лидера. В частности интервью на эту тему с жителем КНДР показали на одном из телеканалов Южной Кореи.

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Он отметил, что люди были убиты горем, когда увидели, как Ким Чен Ын похудел. "Все говорят, что они не могут сдержать слезы из-за этого", – рассказал мужчина.

Сюжет о главе Северной Кореи показали на пропагандистском телеканале. В видео также добавили опрос людей, которые и прокомментировали изменение веса политика.

Впрочем, в КНДР не предоставили никаких деталей и объяснений причины похудения Ким Чен Ына. Аналитики в комментарии "Голосу Америки" отметили, то, что Пхеньян признал сам факт этого – это очень важно. Ведь власть уже не могла скрывать то, что стало очевидным для всего мира.

Слухи о похудении и болезни Ким Чен Ына: что известно