"Северный поток-2" могут запустить еще до сертификации, – Зеркаль

Россия всегда использует кризисные ситуации для достижения своих целей. Именно поэтому сейчас существует большая вероятность того, что Европа может одобрить запуск "Северного потока-2" без сертификации.

Об этом заявила в интервью советник министра энергетики Украины Елены Зеркаль. По ее словам, такой риск действительно существует.

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Как пояснила Зеркаль, к запуску "Северного потока-2" до сертификации может побудить энергетический кризис, который образовался в Европе.

Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, возможно Европа пойдет на это,

– сказала она.

Зеркаль напомнила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включен вопрос преодоления энергетического кризиса.

"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм – 24 канал), который сейчас мы видим, использован (президентом России Владимиром – 24 канал) Путиным очень хорошо", – добавила представитель Минэнерго.

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ Bundesnetzagentur заявило, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться на несколько месяцев.

Заметим, что в сентябре – октябре в Европе произошел газовый кризис. Цена на голубое топливо побила рекорд, приблизившись к отметке в 2 тысячи гривен. Среди причин называли уменьшение объемов газа в хранилищах и восстановление экономик после кризиса. Россия свою причастность к кризису отрицает.

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