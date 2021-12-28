"Северный поток-2" не может быть коммерческим проектом, – МИД Германии

Министр Анналена Бербок заявила, что скандальный "Северный поток-2" не может быть частным коммерческим проектом. Газопровод играет огромную геостратегическую роль.

Соответствующее заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок. По словам политика, доказательства этого Европа уже увидела.

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Последние несколько лет в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2",

– заметила Бербок.

"Не отвечает нормам Евросоюза"

Бербок отметила, что "Северный поток-2" не соответствует нормам Евросоюза. Поэтому газопровод не могут одобрить.

По словам Бербок, к энергетическим проектам следует применять Европейское право в области энергетики.

Сертификацию "Северного потока-2" приостановили еще в ноябре. Она снова стартует, если компания проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Переговоры США и Германии

В Госдепе США заявили о проведенных переговорах с новоизбранным правительством Германии.

Ключевым был вопрос скандального газопровода "Северный поток-2".

Германия подчеркнула, что поддержит Украину в случае новой агрессии. В частности, речь может идти об остановке "Северного потока-2".

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