"Северный поток-2" не заработает до марта следующего года, – Госдеп США

В Госдепе США считают, что "Северный поток-2" не заработает раньше марта 2022 года. Именно поэтому в Штатах заявили, что Россия в состоянии увеличить поставки газа через действующие газопроводы.

В частности говорилось и о поставках через Украину. Соответствующее заявление сделал 25 октября на брифинге советник Госдепа США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

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Политик говорил о необходимости дополнительных поставок в Европу, чтобы снизить цены на газ. В этом контексте он отметил, что России "следует это делать через газопроводы, которые уже действуют".

Я думаю, что Россия в состоянии увеличить добычу газа, а следовательно – и его поставки,

– заявил Хохштейн.

В частности говорилось и о поставках через украинскую газотранспортную систему.

По "Северному потоку-2" он заявил, что с учетом всех бюрократических процедур у Евросоюза, – вероятно, до марта 2022 года его использовать для поставок газа будет невозможно.

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