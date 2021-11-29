"Северный поток-2" не заработает еще минимум полгода, – посол Германии

Трубопровод "Северный поток-2", по словам посла Германии в Украине Анки Фельдгузен, не будет работать точно еще полгода. Поэтому предложение Украины для Евросоюза о дополнительном транзите 55 миллиардов кубометров газа по спецусловиям является хорошим.

По словам посла, из-за того, что трубопровод не будет работать, Россия может добывать больше газа и захочет его поставлять. В таком случае замысел Украины можно будет реализовать.

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Немецкий регулятор отложил сертификацию "Северного потока-2"

Немецкий федеральный регулятор, как отметила посол, пока не сертифицировал трубопровод, потому что нужно сделать анбандлинг. Без этого условия работать не будут.

Что такое анбандлинг Это процесс, в котором реорганизовывают крупную корпорацию. Чтобы усилить основную работу, отделяют различные функции и активы.

"Эта институция – Bundesnetzagentur – действует исключительно согласно законам Германии и европейским законам. Они видели, что нужно сделать анбандлинг сначала, и поняли, что без этого не стоит работать дальше", – объяснила Фальдгузен.

Она также подчеркнула, что отложение сертификации не является ответом Германии на шантаж России относительно газового кризиса в Европе.

Высокие цены на газ в Европе

Одной из основных причин высоких цен на газ, как отметила посол, является его малое количество на европейском рынке.

Норвегия и Нидерланды ожидаемо уменьшили поставки. Сжиженный газ уходит в Азию из-за более высоких цен там.

"Это коммерческое решение. Россия поставляет газ, пока в рамках соглашений. Если смотреть на годовые или месячные объемы, они в ноябре поставляли даже больше, чем раньше. Пока что эти естественные причины более влияют на цену газа", – объяснила дипломатка и заверила, что Германия будет действовать соответственно, в случае использования Россией газа как оружия.

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