"Северный поток-2" не заработает еще минимум полгода, – посол Германии
Источник:Интерфакс-Украина
Трубопровод "Северный поток-2", по словам посла Германии в Украине Анки Фельдгузен, не будет работать точно еще полгода. Поэтому предложение Украины для Евросоюза о дополнительном транзите 55 миллиардов кубометров газа по спецусловиям является хорошим.
По словам посла, из-за того, что трубопровод не будет работать, Россия может добывать больше газа и захочет его поставлять. В таком случае замысел Украины можно будет реализовать.
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Немецкий регулятор отложил сертификацию "Северного потока-2"
Немецкий федеральный регулятор, как отметила посол, пока не сертифицировал трубопровод, потому что нужно сделать анбандлинг. Без этого условия работать не будут.
Что такое анбандлингЭто процесс, в котором реорганизовывают крупную корпорацию. Чтобы усилить основную работу, отделяют различные функции и активы.
"Эта институция – Bundesnetzagentur – действует исключительно согласно законам Германии и европейским законам. Они видели, что нужно сделать анбандлинг сначала, и поняли, что без этого не стоит работать дальше", – объяснила Фальдгузен.
Она также подчеркнула, что отложение сертификации не является ответом Германии на шантаж России относительно газового кризиса в Европе.
Высокие цены на газ в Европе
Одной из основных причин высоких цен на газ, как отметила посол, является его малое количество на европейском рынке.
Норвегия и Нидерланды ожидаемо уменьшили поставки. Сжиженный газ уходит в Азию из-за более высоких цен там.
"Это коммерческое решение. Россия поставляет газ, пока в рамках соглашений. Если смотреть на годовые или месячные объемы, они в ноябре поставляли даже больше, чем раньше. Пока что эти естественные причины более влияют на цену газа", – объяснила дипломатка и заверила, что Германия будет действовать соответственно, в случае использования Россией газа как оружия.
Что известно о кризисе
- Цены на газ и электроэнергию в Европе резко выросли. Весь октябрь они превышали отметку в тысячу долларов.
- У поставщиков газа, как отмечал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, очень сильная позиция. Он называл происходящее финансовыми спекуляциями, а не просто проблемой дисбаланса между спросом и предложением.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснял, что рост цен на энергию в Европе обусловлен политикой "Газпрома" и его поддержкой нового газопровода "Северный поток-2". Он уверял, что этот газовый кризис может привести к углублению бедности в Евросоюзе.