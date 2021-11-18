"Северный поток-2" нужно остановить, – премьер Польши
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Польский премьер Матеуш Моравецкий призвал Германию остановить процедуру запуска газопровода "Северный поток-2", если она хочет "работать на мир". Он также предположил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин дестабилизируют Запад, чтобы отвлечь внимание от новых атак в Украине.
Вопрос "Северного потока-2" и действия главы Кремля и самопровозглашенного президента Беларуси премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал в интервью изданию.
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Моравецкий о необходимости остановить "Северный поток -2"
Премьер Польши говорил о вводе газопровода в эксплуатацию в контексте борьбы Польши с мигрантами на границе Евросоюза. Он сообщил, что уже вскоре будет общаться с новым немецким канцлером Олафом Шольцем.
Я скажу ему: мы защищаем границу ЕС в Польше. Давайте работать вместе во имя мира и не будем давать Путину дополнительных денег в виде платежей за энергию, чтобы он мог вооружаться,
– заявил Моравецкий.
На уточняющий вопрос журналиста о том, что именно глава польского правительства скажет немецкому коллеге по газопроводу, тот ответил: "Надо остановить "Северный поток-2".
Глава правительства также предположил, что Лукашенко и Путин специально дестабилизируют Запад, чтобы отвлечь внимание от новых военных атак, которые "Путин готовит в Украине".
Запуск "Северного потока-2": последние новости
- 8 ноября Россия заявила, что достроила "Северный поток-2".
- Для запуска российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. Должна быть соблюдена норма о том, что компания, которая транспортирует газ, не может его добывать и поставлять его.
- "Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор BNetzA 15 ноября одобрил участие компании в процедуре. Украина будет доказывать, что запуск трубопровода невозможен.