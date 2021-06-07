США и Германия обсуждают компенсации Украине из-за "Северного потока-2"

7 июня 2021 , 17:51
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Источник:

24 канал

США и Германия обсуждают возможные компенсации Украине из-за того, что "Северный поток-2" почти завершен. Речь о возмещении, так как Киев может перестать осуществлять транзит газа из России в Европу.

Штаты ведут переговоры с Германией относительно интересов Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Важно Германия настаивает на сохранении транзита через Украину после запуска "Северного потока-2"

Россия не может использовать газ как оружие

Блинкен отметил, что переговоры продолжаются, чтобы изучить, что следует сделать для гарантий Украине. В частности, чтобы сохранить транзитные платежи, которые Украина может потерять из-за "Северного потока-2".

Чтобы устранить способность России использовать газ как оружие против Украины или кого-то еще,
– отметил госсекретарь.

Что этому предшествовало

  • В конце мая в Балтийском море начались активные работы по строительству "Северного потока-2". В Кремле анонсировали завершения укладки труб первой нитки газопровода.
  • Правда, Еврокомиссия этого пока не подтвердила.
  • Важно, что США приостановили санкции против "Северного потока-2". Именно эти ограничения длительное время блокировали его строительство.
  • По мнению президента США Джо Байдена, санкции – контрпродуктивны, ведь газопровод построен уже на 95%. По его утверждениям, они якобы разрушают отношения с Европой.
Обратите внимание! Ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, если "Северный поток-2" достроят, то Украина ежегодно будет терять 1,5 миллиарда долларов.
Автор: Ольга Музика