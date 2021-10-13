Северный ветер, снег и значительный "минус": фото почти зимних Карпат

Температура воздуха в украинских Карпатах стремительно опускается. По состоянию на утро 13 октября столбики термометров показали 6 градусов.

Такую температуру зафиксировали на высокогорье Карпат в районе горы Поп Иван Черногорский.

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Эта вершина расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. И 13 октября она открылась в полной красе. Фотографию заснеженной горы опубликовали работники поисково-спасательного поста. Они отметили, что утром температура воздуха составляла -6 градусов, ветер северный, 5 метров в секунду.

В то же время накануне температура воздуха была выше и составляла -1 градус. Но на вершине было очень ветрено. В целом погода там 12 октября была облачной и туманной.



В Карпатах -6 градусов / Фото поисково-спасательного поста

Какой будет погода 13 октября в Украине

В большинстве областей Украины пройдут сильные дожди, а в Карпатах – ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +17 градусов.

Сильные дожди прогнозируют в таких областях:

Одесской,

Николаевской,

Кировоградской,

Черкасской,

Полтавской,

Черниговской,

Сумской.

В этих регионах спасатели даже объявили I уровень опасности, желтый. Кроме того, ночью и утром 13 октября в западных областях туман, видимость 200 – 500 метров.