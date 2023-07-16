Воды почти нет – одни растения: во что оккупанты превратили Северо-Крымский канал
Источник:"Крымский ветер"
В сети появились фотографии, как сейчас выглядит Северо-Крымский канал. После уничтожения оккупантами плотины Каховского водохранилища подача днепровской воды по каналу остановилась.
На фотографиях видно, что Северо-Крымский канал сильно обмелел после подрыва россиянами Каховской ГЭС. На фотографиях изображен участок канала в районе села Семисотка Ленинского района.
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Северо-Крымский канал канал обмелел из-за теракта России на Каховской ГЭС
На дне канала виднеются остатки воды, покрытые разными пресноводными растениями.
"Так теперь выглядит Северо-Крымский канал канал в районе села Семисотка Ленинского района. Разного вида пресноводных растений полностью заняли остатки водной поверхности", – говорится в сообщении.
Как выглядит Северо-Крымский канал / Фото "Крымский ветер"
Северо-Крымский канал в районе села Семисотка / Фото "Крымский ветер"
Северо-Крымский канал обмелел / Фото "Крымский ветер"
Россия подорвала Каховскую ГЭС: главное о теракте оккупантов
- После аннексии Крыма Россией в марте 2014 Украина перекрыла канал со своей стороны. Во время полномасштабного вторжения Россия захватила Каховскую ГЭС, чтобы возобновить подачу воды в аннексированный Крым.
- Кроме того, Россия производит незаконный отбор воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр. По данным Центра Журналистских расследований, оккупанты фактически украли воды на 620 миллионов гривен.
- Как известно, в ночь на 6 июня войска России взорвали Каховскую ГЭС, контролируемую более года. В результате из Каховского водохранилища вытекла почти вся вода.
- По данным МВД, в результате российского теракта погиб по меньшей мере 21 человек. 5 человек погибли из-за прицельных выстрелов российских оккупантов. Кроме того, известно о 28 раненых. Из них – 16 ликвидаторов.
- Еще хуже ситуация на оккупированном левом берегу Херсона. Только в Олешках в результате подрыва Каховской ГЭС, вероятно, погибли пол тысячи человек.