Северодонецк без газа: россияне перебили магистральный газопровод

10 мая днем россияне в который раз ударили артиллерией и системами залпового огня по городу Северодонецк Луганской области. В результате пострадал газопровод. Жители города остались без газа.

Такую информацию сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграмм-канале. Он отметил, что газоснабжение – единственное из коммуникаций, работавшее во время боевых действий.

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По словам Гайдая, сегодня оккупанты снова обстреляли город Северодонецк из артиллерии и систем залпового огня. Снаряды попали в магистральный газопровод. Сейчас он перебит и разгерметизирован.

Глава Луганской ОВА рассказал, что из-за такой ситуации с газопроводом было принято решение перекрыть ГРС, чтобы избежать серьезной аварии.

Единственное, что оставалось в городе из работающих коммуникаций – это газоснабжение. Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было. Люди могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду,

– заметил Сергей Гайдай.

Он отметил, что в настоящее время газа в Северодонецке нет.

Коротко о ситуации в Луганской области:

Во время временной оккупации города Кременная россияне грабят образовательные учреждения и больницы. Награбленное вывозят в Россию.

За последние сутки, 9 мая, захватчики массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории Луганской области. В частности, в Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местной участок полиции.

Вооруженные Силы Украины полностью обрушили планы россиян на Луганщине. Вражескую технику, переброшенную в этот район, уничтожили на понтонных переправах.

Оккупанты 24 раза обстреляли населенные пункты Луганской области за сутки 8 мая. В результате в Северодонецке погибла женщина, в Белогоровке – 2 волонтера из Закарпатья. Также есть пострадавшие, среди которых дети.

Глава Луганской ОВА рассказал, что от обстрелов в Шипилово в подвале скрывались 11 человек. К сожалению, они перестали выходить на связь. Однако Гайдай уверяет, что люди могут остаться в живых.

Несмотря на то, что враг превосходит количественно, наши бойцы делают все возможное, чтобы минимизировать их атаки. Под Кременной украинским военным удалось уничтожить переправу врага.

8 мая захватчики обстреляли нефтебазу в Лисичанске. Из-за постоянных обстрелов спасатели не могли погасить пожар, который пылал на площади размером 360 квадратных метров.

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