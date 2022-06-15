Северодонецк не станет вторым Мариуполем, – в МВД объяснили, можно ли взять город в кольцо

Оккупанты взорвали мосты возле Северодонецка, чтобы наши военные не могли отступить. Однако в МВД отмечают, что взять город в кольцо оккупанты не смогут. К тому же наши военные всегда могут отойти в Лисичанск, где это более выгодные позиции.

Об этом 24 канала рассказал советник главы МВД Ростислав Смирнов. По его словам, Северодонецк не станет вторым Мариуполем.

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Он говорит, что русские захватчики уже пытались взять город в кольцо, но у них ничего не вышло.

В Северодонецке вообще нет возможности брать город в кольцо. Его можно охватить только вместе с другими городами, в том числе и Лисичанском. Такие попытки тоже были, но сейчас это практически невозможно,

– заявил Смирнов.

Советник главы МВД добавил, что Северодонецк не может стать Мариуполем-2, потому что все мосты разрушены, но сообщения между городами есть.

"Мы можем доставлять туда боекомплекты, военных и забирать раненых. Поэтому возможности взять город в кольцо точно нет", – отметил он.

По его словам, Мариуполь взяли в кольцо и не могли оттуда выйти. В то же время, с Северодонецком такой ситуации нет.

"Есть план Б – подход к Лисичанску, а там держать форпост будет гораздо проще и эффективнее. Там лучшие позиции, есть река Северский Донец, а город находится на повышении", – пояснил Смирнов.

Но, как заметил советник, ВСУ стоят на каждом метре своей земли и не готовы так просто уходить. Пока ситуация тяжелая, но она не критична, сообщения с другими городами есть. Он заверил, что возможности взять эти регионы в кольцо нет, однако увлечь их условно враг может.

Почему в Лисичанске будет легче обороняться

Смирнов говорит, что для этого несколько причин.

Во-первых, река, потому что из-за нее оккупантам трудно будет переправлять свои войска. Во-вторых, Лисичанск расположен на повышении и там будет проще обстреливать позиции кафиров. К тому же в этот город мы можем поставлять все, что нужно для обороны,

– ответил он

Советник главы МВД отметил, что сейчас наши военные стоят в Северодонецке и будут стоять дальше. "И самое критичное, что может там быть, – это отступление в Лисичанск. Но такое решение будет принимать Генштаб, пока об этом не говорят", – добавил он.

Ситуация в Северодонецке: последние новости

Наиболее тяжелым направлением на Донбассе до сих пор остается борьба за Северодонецк . Ситуация на поле боя постоянно меняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

На Северодонецком направлении российские кафиры обстреливают наши позиции из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Но несмотря на значительное преимущество противника в вооружении, нашим воинам удается успешно отражать попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце. Боевые действия продолжаются.

Утром 15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ защищают Северодонецк и не позволяют врагу продвинуться в Лисичанск.

Британская разведка сообщает, что бои за город с попеременным успехом продолжаются. После более чем месяца тяжелых боев, русские войска контролируют большую часть Северодонецка .

В сети опубликовали новое видео из Северодонецка. Так показаны ужасные кадры, на которых полностью обгоревшие многоэтажки и пылающий лес вокруг. Как выглядит город – смотрите здесь .

Видео по теме – в Северодонецке Россия сосредоточится на заводе "Азот", – британская разведка