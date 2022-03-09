Северодонецк пережил самые страшные сутки за время войны, – глава Луганской ОВА

На Луганщине враг продолжает расстреливать жилые кварталы городов. Больше всего пострадал Северодонецк, который за сутки подвергся трижды массированным обстрелам.

Об ужасной ночи для своего региона рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай. Он отметил, что многие дома разрушены, погибли люди.

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Северодонецк подвергся 3 массированным обстрелам

Северодонецк за 24 часа потерпел три массированных обстрела – дважды примерно в 04:00 – вчера и сегодня – и вчера в 12:50. За сутки по области мы имеем 63 поврежденных или полностью разрушенных дома,

– написал Гайдай.

Найдены тела десяти погибших, ранения получили девять человек. Одну женщину оккупанты убили в Северодонецке 8 марта.

Враг стрелял в магазины и жилые дома

В течение суток враг обстрелял Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасную, Кремневое, Метелкино. Россияне попадали как в жилые дома, так и в магазин, детсад, АЗС

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