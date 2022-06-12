В Северодонецке нацгвардеец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник

Планы российских оккупантов захватить Северодонецк до 10 июня провалились. Враг до сих пор штурмует город и не прекращает артиллерийских обстрелов.

Горячая битва за Северодонецк продолжается. Российские кафиры не смогли справиться с определенным их руководством дедлайном, но попытки штурмовать город не прекращаются.

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Искусное уничтожение вражеского беспилотника

В Национальной гвардии сообщили о том, что одному из наших героических бойцов удалось сбить вражеский беспилотник "Орлан-10". Для этого ему было достаточно одного точного выстрела из ПЗРК "Игла".

Нацгвардейцы совместно с ВСУ героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжаются ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли. Победим врага! Все будет Украина!

– говорится в сообщении.

Битва за Северодонецк: последние новости

Российские кафиры не прекращают попыток оккупировать всю территорию Луганской области. Безумный штурм и обстрелы Северодонецка продолжаются, также от вражеского огня страдает Лисичанск. Несмотря на то, что враг бросил на осуществление своего плана безумные силы, ВСУ держат оборону, наносят врагу новые потери и не дают россиянам продвигаться дальше.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в уличных боях, которые продолжаются в Северодоецке, ВСУ побеждают, но враг стянул в город очень большое количество своей артиллерии, которой уничтожает каждый клочок населенного пункта.

Кроме того, враг пытается склонить Гайдая и других чиновников Луганщины к коллаборационизму, но те посылают кафиров вслед за российским кораблем.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Инструктор по тактической медицине Мария Назарова показала содержание аптечек российских кафиров. Их руководство способствует утилизации российских солдат : если в случае ранения они полезут за своими медикаментами, то их шансы на выживание падают до минимума.

Россияне не хотят прекращать войны против Украины и готовы бросать в бой новое "пушечное мясо", даже если это сорвет дальнейшую мобилизацию. В частности, враг готовится перемещать на фронт "резервные батальоны" из срочников, резервистов и офицеров, проводивших обучение для мобилизованных.

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