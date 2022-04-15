В Северодонецке при попытке ограбить магазин задержали 4 мародеров

В Луганской области задержали четырех мародеров. Они пытались ограбить магазин в Северодонецке.

Как отметил глава Луганской области Сергей Гайдай, 14 апреля один из магазинов в Северодонецке пытались ограбить. А сделать это хотели четверо местных жителей.

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Злоумышленники будут наказаны

За любую попытку мародерства на территории области виновные понесут уголовную ответственность,

– подчеркнул он.

Сергей Гайдай добавил, что известно также об угоне автомобилей. Так, в области за минувшие сутки выявили шесть фактов незаконного завладения транспортными средствами.

Ранее оккупант признался, как избавлялся от награбленного в Украине. В перехваченном сотрудниками СБУ разговоре он рассказал, что покупал сигареты за 100 долларов. Также другим военным он раздал оставшуюся часть украденного товара.

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