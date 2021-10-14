В Северодонецке впервые прошел военный парад ко Дню защитников

В Северодонецке, на Луганщине, 14 октября впервые прошел военный парад. Его приурочили ко Дню защитников и защитниц Украины.

В параде приняли участие защитники со всех воинских частей, которые дислоцируются в Луганской области. Об этом сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

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Первый парад за 30 лет

Парад стартовал с площади Победы, войска прошли по Гвардейскому проспекту. Шествие сопровождала военная техника.

Отметим, накануне в Северодонецке проводили репетицию парада, сообщает Укринформ. Тогда Гайдай подчеркнул, что это было очень трогательно.

Потому что здесь такого никогда не было. Потому что надо показать нашу мощь, надо показать наших военных, всех наших защитников и защитниц Украины,

– сказал политик.



Парад в Северодонецке / Фото "Восточный вариант"



Первый парад в Северодонецке / Фото "Восточный вариант"

Кроме того, возле Ледового дворца спорта до 19:00 пройдет выставка современной военной техники. В целом в Луганской области 14 октября проходят более 90 мероприятий, в которых принимают участие около 12 тысяч человек.

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