"Без брони, без каски и машет российской тряпкой": военные очертили ситуацию возле Северска

Российские атаки на фронте не утихают. В частности, на Славянском направлении оккупанты штурмуют позиции Сил обороны, форсируя реки малыми пехотными группами.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Владимир Голягин в эфире Армия TV.

Какова ситуация возле Северска?

По словам Владимира Голягина, ситуация в зоне ответственности бригады остается сложной. В частности, в Дроновку россияне пытаются зайти малыми группами в "бесчисленных количествах". Там враг форсирует реку Бахмутовка.

В то же время Платоновка, которая и зачищена, до сих пор остается под атакой российских военных. Оккупанты, чтобы для штурмов там каждый раз пересекают Северский Донец. По словам начальника отделения коммуникаций, уже состоялось более пяти таких попыток.

Под штурмом находятся и другие отрезки западнее Северска.

Голягин рассказал также о ситуации в Заткино – поселок, который по недавним заявлениям россиян был якобы оккупирован. Там, по его словам, состоялась инфильтрация со стороны Северска.

Несколько групп, по-моему, шесть человек проникли на окраину населенного пункта. И один из них, если вы видели эти кадры, стоит без брони, без каски и машет русской тряпкой,

– вспомнил Голягин.

После этого случая украинские бойцы зачистили село.

Какие изменения на линии соприкосновения?