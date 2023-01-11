Лед тронулся: во время съезда избрали уже 5 членов Высшего совета правосудия

В Киеве 11 января состоялся XIX внеочередной съезд украинских судей. Во время мероприятия избрали 5 членов Высшего совета правосудия.

Перед съездом спикер Руслан Стефанчук заявил, что от назначений зависит успех судебной реформы Кроме того, это приближает Украину к полноправному членству в ЕС.

Обратите внимание В Евросоюзе подтвердили, что саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве

Также послы стран G7 отмечали, что с нетерпением ждут назначения 8 членов Высшего совета правосудия. По состоянию на вечер 11 января выбрали только 5, однако 3 еще со временем должны доизбрать.

Кого избрали в Высший совет правосудия

Летом 2022 года в Высший совет правосудия выбрали Романа Маселко и Николая Мороза

Делегаты съезда судей избрали 5 членов, ими стали:

судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова;

судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец;

судья Северного апелляционного хозяйственного суда Ольга Попикова;

судья Львовского окружного админсуда Александр Сасевич;

судья Верховного Суда Григорий Усик.



Новоизбранные судьи в ВСП / Коллаж Центра противодействия коррупции

Что известно о каждом из судей

Юлия Бокова

Известно, что эта судья в декларациях не указала все недвижимое имущество, которым владеет ее семья. В бумажной и электронной декларациях за 2015 год она указала разные сведения о размере дохода. Согласно первой, ее семья в том году доход не получала, а согласно второй – получила 15 976 грн социальных выплат.

Судья Бокова, ее дочь и родители часто посещали временно оккупированный Крым после марта 2014 года. Она и ее близкие родственники владеют имуществом на временно оккупированной территории,

– пишут в Центре противодействия коррупции.

Кроме того, судья, вероятно, имеет связи с соучредителем Партии Регионов Ефимом Звягильским. Судья с 1997 по 2012 годы она возглавляла юридический отдел шахты этого регионала.

Алла Котелевец

Эксперты отмечают, что в 2012 году в Высший совет юстиции поступали рекомендации по освобождению от должности Котелевец. В марте 2010 года во время рассмотрения дела о ДТП судья безосновательно не учла результаты судебной экспертизы, а затем приняла решение об уменьшении компенсации потерпевшему. Нарушения Котелевец были достаточно серьезными, чтобы ее уволили

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Кроме того, в декларации за 2015 год она не указала, что 5 мая 2007 года ее муж начал владеть автомобилем Chevrolet Aveo. Эта информация в декларации появилась только в 2015 году. Заметим, что это не единственный подобный инцидент.

Ольга Попикова

Аналитики отмечают, что судья, вероятно, толерировала нарушение закона – вмешательство в автоматизированное распределение дел Высшего хозяйственного суда. С 2011 по 2018 год она работала в этом учреждении. Следствие выявило более 10 000 случаев вмешательства в автоматизированную систему. О них, очевидно, знала Попикова.

‍В то же время в декларациях за 2010 – 2013 годы судья не задекларировала ни одного объекта недвижимости, хотя в 2015 году написала, что с 2003 – пользуется квартирой площадью 80,02 в Киеве. Ее владельцем является отец Попиковой.

Также впоследствии были другие случаи указания этой судьей в декларации информации, не соответствующей действительности.

Александр Сасевич

В 2018 году четыре новых члена ВРП стали известны еще накануне их избрания, поскольку судьи, среди которых был Сасевич, накануне обо всем договорились.

Имел проблемы этот судья также с декларациями. Скажем, в 2015 году жена Сасевича указала, что с 2013 года владеет земельным участком площадью более 1 000 квадратных метров. Хотя в бумажных декларациях информация об этом долгое время отсутствовала.

Кроме того, в декларациях за 2020-2021 годы он не указывал стоимость имущества, находящегося в его собственности, в частности:

стоимость земельного участка площадью 2 500 квадратных метров в Волынской области;

квартиры площадью 71,3 квадрата во Львове;

квартиры площадью 93 квадрата во Львове;

39 паркомест площадью в 14 квадратных метров;

28 паркомест площадью в 13,4 квадратных метров;

амбары площадью в 5,1 квадратных метров.

Григорий Усик

Известно, что в 2009 году судья приобрел 2 земельных участка в селе Гнедин Бориспольского района площадью 14 соток за 117 000 гривен. В апреле 2009 года средняя рыночная цена на сотку земли в этом районе была в 4 раза выше, чем за которую приобрел судья.

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Общие доходы судьи за 2000 – 2015 годы без вычета налогов составляют 1 206 167 гривен. В 2009 году он приобрел имущество стоимостью 541 000 гривен и вскоре построил дом за 1 185 000 грн. То есть расходы судьи значительно превышают его доходы.

ВСП прекратил полномочия накануне полномасштабного вторжения

Свои полномочия Высший совет правосудия прекратил 22 февраля 2022 года. Решение было принято из-за действий Этического совета.

10 членов Высшего совета правосудия досрочно сдали полномочия по собственному желанию. Позиция членов ВСП относительно того, что полномочия Этического совета не имеют конституционной основы,

– говорилось в сообщении.

Летом 2022 года Владимир Зеленский распорядился провести конкурс в Высший совет правосудия.