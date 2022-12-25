Сезон пожаров в России в разгаре: теперь ТЦ загорелся на Кубани

В России и дальше один за другим вспыхивают пожары. Сегодня утром в станице Тбилисской Краснодарского края загорелся местный торговый центр, площадь пожара более тысячи квадратных километров.

На Кубани вспыхнул ТЦ

Местные спасательные службы и телеграм-каналы сообщили, что возгорание произошло на втором этаже, в магазине одежды.

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По данным спасателей, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Информация о случившемся поступила в 8:15.



Пожар вспыхнул на 2-м этаже ТЦ / Фото телеграм-каналы

Масштабы пожара

Всего к ликвидации пожара привлекали 63 человека и 18 единиц техники. Отмечают, что пострадавших нет и никого эвакуировать не пришлось.



Пожар ликвидировали более 60 спасателей / Фото российские ведомства

Пожар в ТЦ на Кубани: видео

Флешмоб продолжил Мурманск

К слову, в Мурманске загорелась база оснащения военных, где хранилась военная форма и средства индивидуальной защиты.

Пожар в Мурманске / Фото росСМИ