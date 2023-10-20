Военных грузов будет меньше: в аэропорту Душанбе во время взлета загорелся российский Ил-76

В России продолжает что-то странное происходить с авиацией. Так, в аэропорту Душанбе вспыхнул военно-транспортный Ил-76.

Об этом пропагандистские СМИ начали писать поздно вечером 20 октября, передает 24 Канал. Говорят, что воздушное судно как раз взлетало с военного аэродрома в Душанбе, но что-то пошло не так.

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У самолета могло взорваться колесо

Если конкретнее, то загорелся Ил-76МД. По предварительной информации, произошло это в ночь на 20 октября. Во время разгона у воздушного судна взорвалось колесо. После этого самолет вспыхнул. Известно, что он выкатился за пределы взлетной полосы и выгорел дотла.

Говорят, что разрушилась пневматика колеса при разгоне. После этого элементы попали в двигатель, что и повлекло за собой пожар в нем. Экипажу удалось выбраться из самолета, который начал гореть. Собственно, по данным источников, на борту находились 8 человек и никто не пострадал.



Воздушное судно вспыхнуло при попытке совершить полет / Фото BAZA

Следует понимать, что проблемы у россиян с авиацией – не что-то вчерашнее. После полномасштабного вторжения на страну был наложен ряд санкций. В частности, они касаются авиационной отрасли. Кроме того, ее покинули ключевые игроки на рынке. А это значит, что у врага просто нет ресурсов ремонтировать и обслуживать имеющиеся суда.

Собственно, накануне Россия обнаружила множество нарушений у Уральских авиалиний. И им запретили совершать полеты? А вот нет! Дали "зеленый свет".

В России разрешены полеты с нарушениями

За авиакомпанию взялись инспекторы Госавианадзора России. Самолеты Уральской авиалинии не раз сажали в кукурузу или пшеницу. Собственно, это и стало причиной проверок, которые выявили:

повреждение фюзеляжей,

загрязнение зеркал стоек шасси,

некорректное нанесение герметика во время ремонта,

повреждение деталей самолетов коррозией и т.д.

Тем временем в компании уверяют, что нарушения якобы устранили, и что это уже "не представляет угрозы безопасности полетов". Следовательно, совершать полеты этому авиаперевозчику не запретили.