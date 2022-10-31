Шабаш под Гелловин: Путин выполз из бункера на пресс-конференцию, чтобы просить о переговорах

Владимир Путин 31 октября выполз из бункера на очередную лживую пресс-конференцию. Уже традиционно глава Кремля прятался от реальности за длинным столом и маразматическими заявлениями.

Традиционно Путин начал, продолжил и завершил ложью. На видео можно заметить, что у бункерного деда снова что-то странное с руками. Общаясь с "журналистами", он все время, словно дирижировал в воздухе. Очевидно, он уже готовится к концерту Кобзона.

Заметьте Загнанный в угол трусливый карлик уже понял, что проиграл войну, и догадывается, кто его убьет

500 килограмм взрывчатки и другие маразмы – о чем врал Путин

Россия цинично заявила, что приостанавливает свое участие в зерновом соглашении. В то же время, план страны-оккупанта как шантажировать цивилизованный мир не сработал. Россия снова пробила дно и вызвала не страх, а лишь раздражение.

Во время пресс-конференции Путин начал оправдываться. Однако перед выступлением забыл выпить таблетки, поэтому русские фейки звучали еще неадекватнее, чем всегда.

В частности, Путин рассказал, что Россия приостановила участие в зерновом соглашении из-за "угрозы" со стороны Украины. "Долбануть" по судам с зерном Украина, по словам бункерного деда, должна была не чем-либо, а подводными аппаратами с 500 килограммами взрывчатки. Кроме того, Путин говорил о каких-то мифических "беспилотниках", шедших по зерновым коридорам.

В ООН заявили, что всем военным судам, самолетам и т.п. запрещено приближаться к грузовым судам ближе, чем на 10 морских миль. Об этом договорено и за выполнением условий следят.

Также Путин, устраивающий в мире настоящие "голодные игры", заявил, что зерно фактически не попадало в страны, которые в нем нуждаются больше всего.

Путин попросил о переговорах

Россия продолжает воровать украинское зерно, провоцируя мировой продовольственный кризис. По данным СМИ, в 2022 году страна-оккупант может вывезти с временно оккупированных территорий Украины почти 1,8 миллиона тонн украинского зерна. Продав его, Россия заработает около 600 миллионов долларов

Очевидно, Путин видит, что "отрицательные успехи" российских захватчиков в Украине становятся все более масштабными.

Путин пожаловался, что Украина не желает выслушивать российские маразмы. Глава Кремля – настолько испуганный проигрышем на всех фронтах, что даже заявил о своей готовности ждать переговоров.

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