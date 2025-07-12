Шабунин впервые прокомментировал обыски и вручение ему подозрения от ГБР

После обысков ГБР вручило подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Активист впервые прокомментировал дело против себя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Виталия Шабунина.

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Как Виталий Шабунин комментирует обыски и подозрение?

Шабунин считает, что власть, пользуясь войной, делает первые, но уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма. В качестве примера он вспомнил показательное неназначение директором БЭБ победителя конкурса. Активист отметил, что Кабмин нарушил прямую очевидную норму закона.

Напомним! Комиссия по избранию директора Бюро экономической безопасности объявила победителем конкурса Александра Цивинского. Оставалось только утверждение Кабмина, однако тот отказал, ссылаясь на "риски безопасности". Вместо этого правительство обратилось с просьбой "повторно подать не более двух кандидатур".

Еще одним шагом к автократии Виталий Шабунин назвал дело против себя и других критиков власти.

Догнать. Запугать. На примере нескольких показать всем, что, если захочет, то может делать что угодно и с кем угодно,

– отметил он.

По словам антикоррупционера, обыск без решения суда на ППД подразделения, в который он прибыл только за день до того, начался в 14:00 в пятницу и закончился в 5 утра в субботу.

Посреди обыска Шабунину вручили подозрение, по которому ему грозит 5 – 10 лет заключения за, как говорит сам активист, получение официальной зарплаты 225 тысяч гривен.

"Отдельной задачей" 15-часового обыска Шабунин назвал "манипуляции с мобильным".

Как только следственная группа ГБР влетела в комнату, из нее выскочил работник СБУ с моим телефоном в руках. Через два часа обыска со двора крикнули: "О, тут какой-то телефон под порогом валяется!”. И оперативник ГБР в своих руках занес в комнату разблокированный телефон. Всю эту красоту зафиксировано на следственных камерах,

– рассказывает он.

Соучредитель ЦПК отметил, что не представляет "как можно легализовать такой цирк (даже в Печерском суде)".