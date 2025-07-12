Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Віталія Шабуніна.

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Як Віталій Шабунін коментує обшуки і підозру?

Шабунін вважає, що влада, користуючись війною, робить перші, але впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму. Як приклад він пригадав показове непризначення директором БЕБ переможця конкурсу. Активіст наголосив, що Кабмін порушив пряму очевидну норму закону.

Нагадаємо! Комісія з обрання директора Бюро економічної безпеки оголосила переможцем конкурсу Олександра Цивінського. Лишалося лише затвердження Кабміну, проте той відмовив, посилаючись на "безпекові ризики". Натомість уряд звернувся з проханням "повторно подати не більше двох кандидатур".

Ще одним кроком до автократії Віталій Шабунін назвав справу проти себе та інших критиків влади.

Догнати. Залякати. На прикладі кількох показати всім, що, якщо захоче, то може робити що завгодно і з ким завгодно,

– зазначив він.

За словами антикорупціонера, обшук без ухвали суду на ППД підрозділу, в який він прибув лише за день до того, почався о 14:00 в п'ятницю і закінчився о 5 ранку в суботу.

Посеред обшуку Шабуніну вручили підозру, за якому йому загрожує 5 – 10 років ув'язнення за, як каже сам активіст, отримання офіційної зарплати 225 тисяч гривень.

"Окремим завданням" 15-годинного обшуку Шабунін назвав "маніпуляції з мобільним".

Як тільки слідча група ДБР влетіла в кімнату, з неї вискочив працівник СБУ з моїм телефоном в руках. Через дві години обшуку знадвору крикнули: "О, тут якийсь телефон під порогом валяється!”. І оперативник ДБР в своїх руках заніс в кімнату розблокований телефон. Всю цю красу зафіксовано на слідчих камерах,

– розповідає він.

Співзасновник ЦПК наголосив, що не уявляє "як можна легалізувати аж такий цирк (навіть в Печерському суді)".