Шаг для открытой агрессии России, – журналист Яковенко о прекращении миссии ОБСЕ
Источник:24 канал
Россия отказалась от продления мандата миссии ОБСЕ на Донбассе. Этот шаг говорит об одном – Россия уже движется к открытому противостоянию и агрессивной политике в отношении Украины.
Такое мнение высказал в эфире 24 канала российский журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Россия собирается проводить эскалацию конфликта и без всякого контроля ввозить на Донбасс вооружение, технику, свои войска.
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ОБСЕ мешает России проводить эскалацию
"Если отбросить различные недоговоры, это означает фактическое включение 2 анклавов (говорится о так называемых "ДНР" и "ЛНР" – 24 канал) в политическое поле России. Нет границы между этими территориями и Россией, ни одной граничной линии", – отметил Яковенко.
По его словам, миссия ОБСЕ может только мешать фиксировать и перебрасывать технику Вооруженных сил. Ни в чем другом они помешать не могут. Действия России – это уже движение к открытому противостоянию.
Открытая ситуация, когда нет никакого внутреннего конфликта, а агрессия России и Украина, которая пытается этому противостоять. Это шаг к большей открытости агрессивной политики России,
– заявил журналист.
Яковенко: У Кремля болит из-за визита Зеленского в США
Журналист подчеркнул, что решение об отказе от миссии ОБСЕ принимал не один чиновник – это решение Кремля в целом. Сыграла свою роль и поездка Владимира Зеленского в США. Это стало катализатором ускорения.
"Я считаю, что визит был очень успешным, учитывая те реалии, которые могли быть. Поэтому и реакция России на него такая болезненная", – отметил Яковенко.Справка. Зеленский будет находиться с рабочим визитом в США до 5 сентября. Он уже успел встретиться с президентом США Джо Байденом.
Яковенко прокомментировал отказ России от миссии ОБСЕ: смотрите видео
Решение России относительно ОБСЕ: подробнее
- О соответствующем решении объявили в Вене 2 сентября.
- Прекращение миссии состоится уже после 30 сентября на контрольно-пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково".
- Стоит заметить, что миссия ОБСЕ на этих блокпостах действует с 29 июля 2014 года. Такое решением приняли тогда на основе консенсуса всех 57 стран-участниц ОБСЕ.
- Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш прокомментировал заявление России так: "Либо глупость, либо подготовка России к серьезным провокациям".