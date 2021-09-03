Шаг для открытой агрессии России, – журналист Яковенко о прекращении миссии ОБСЕ

3 сентября 2021 , 13:11
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Источник:

24 канал

Россия отказалась от продления мандата миссии ОБСЕ на Донбассе. Этот шаг говорит об одном – Россия уже движется к открытому противостоянию и агрессивной политике в отношении Украины.

Такое мнение высказал в эфире 24 канала российский журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Россия собирается проводить эскалацию конфликта и без всякого контроля ввозить на Донбасс вооружение, технику, свои войска.

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ОБСЕ мешает России проводить эскалацию

"Если отбросить различные недоговоры, это означает фактическое включение 2 анклавов (говорится о так называемых "ДНР" и "ЛНР" – 24 канал) в политическое поле России. Нет границы между этими территориями и Россией, ни одной граничной линии", – отметил Яковенко.

По его словам, миссия ОБСЕ может только мешать фиксировать и перебрасывать технику Вооруженных сил. Ни в чем другом они помешать не могут. Действия России – это уже движение к открытому противостоянию.

Открытая ситуация, когда нет никакого внутреннего конфликта, а агрессия России и Украина, которая пытается этому противостоять. Это шаг к большей открытости агрессивной политики России,
– заявил журналист.

Яковенко: У Кремля болит из-за визита Зеленского в США

Журналист подчеркнул, что решение об отказе от миссии ОБСЕ принимал не один чиновник – это решение Кремля в целом. Сыграла свою роль и поездка Владимира Зеленского в США. Это стало катализатором ускорения.

"Я считаю, что визит был очень успешным, учитывая те реалии, которые могли быть. Поэтому и реакция России на него такая болезненная", – отметил Яковенко.

Справка. Зеленский будет находиться с рабочим визитом в США до 5 сентября. Он уже успел встретиться с президентом США Джо Байденом.

Яковенко прокомментировал отказ России от миссии ОБСЕ: смотрите видео

Решение России относительно ОБСЕ: подробнее

  • О соответствующем решении объявили в Вене 2 сентября.
  • Прекращение миссии состоится уже после 30 сентября на контрольно-пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково".
  • Стоит заметить, что миссия ОБСЕ на этих блокпостах действует с 29 июля 2014 года. Такое решением приняли тогда на основе консенсуса всех 57 стран-участниц ОБСЕ.
  • Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш прокомментировал заявление России так: "Либо глупость, либо подготовка России к серьезным провокациям".
Автор: Тетяна Пасічник